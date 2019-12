West Sussex entertainment listings, Thursday to Wednesday, December 12-18

Concerts, stage shows, films, exhibitions, walks and stand-up comedy gigs

THURSDAY, DECEMBER 12

GIGS

Xmas Open Mic: Sophia’s Bar, Horsham, 8pm-11.30pm.

Open Mic: The Frog & Nightgown, Horsham, 8pm-11pm.

STAGE

THE GRUFFALO: Until December 15, £15, Miverva Theatre, Chichester, 01243 781312, www.cft.org.uk.

FRIDAY, DECEMBER 13

COMMUNITY

WALK: Meet 11am in the car park above the Barns Green Village Hall, enter by way of the car park outside the Village Hall which is marked by yellow road markings RH13 0PT. 2 mile HDC Health walk, firm going underfoot on the outskirts of Barns Green. One gentle incline, some views but can be muddy. Well behaved dogs welcome. 60 mins. Chatter 07720 714306.

GIGS

The Booze Brothers: The Anchor Inn, Storrington, 8pm-11pm.

Buble and Bubbles: Horsham Sports Club, 7.30pm-11pm.

STAGE

A Christmas Carol: Until December 24, £15-£18, various times, studio, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com. Acclaimed character actors Jack Lane and David Benson play every character of Charles Dickens’ classic story.

Peter Pan: Until January 5, £23.50, various times, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com. This pantomime tells the immortal tale of the boy who wouldn’t grow up.

SATURDAY, DECEMBER 14

COMMUNITY

WALK: Meet 2pm at Storrington Rec. Ground C.P Car Park RH20 4BG. 3.6 mile HDC walk towards the bottom of the South Downs escarpment, it then returns via the Church and Glebe Meadow. Dogs welcome. Refreshments provided. 1 hr 45 mins. Mick 01903 745971.

GIGS

Small Town Kids: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

Mainly Madness: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

Haze: The Bedford, Horsham, 8.30pm-11pm.

Doubting Thomas: The Tipsy Fox, Horsham, 8.30pm-11pm.

SUNDAY, DECEMBER 15

CONCERTS

Christmas Trombones: 3pm, £18, £5 children, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Royal Philharmonic Orchestra Miniatures. Matthew Gee, Matthew Knight, Rupert Whitehead, Josh Cirtina.

GIGS

Riverboat Shuffle: The Hornbrook Inn, Horsham, 8pm-11pm.

Horsham Folk Club: Normandy Centre, Horsham, 8pm-11pm.

Jazz Trio: The King’s Arms, Billingshurst, 3pm-6pm.

Broadway Meets the West End: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

Sunday Session: The Golgis and Liam Carter, Queen’s Head, Barns Green, Horsham, 4pm-6pm.

MONDAY, DECEMBER 16

COMMUNITY

Chanctonbury Lions Club Carol Service: 6.30pm, The Square ( in front of Henry Adams Estate Agents), High Street, Storrington.

WALK: Meet 10am in overspill car park at Pulborough Wild Brooks visitor centre at Wiggonholt. 5 mile HDC walk passing through part of the reserve, fields, a vineyard and hamlets. Some stiles. Some low gradients. Dogs on leads through fields. Refreshments available at the Visitor Centre. 2.5 hrs. Irene 01403 783637 / 07790 420752.

GIGS

Warnham Jazz Club: Warnham Comrades Club, 8pm-11pm.

TUESDAY, DECEMBER 17

Communmity

WALK: Meet 11am at Steyning Health Centre, Tanyard Lane, BN44 3RJ. 2 mile HDC walk. Includes some stiles and inclines. Can be muddy across fields, please wear sensible footwear. Toilets available in Health Centre. 75 mins. Ann 01903 297553 / Jacky 01903 815543.

GIGS

Xmas Open Mic: The Stout House, Horsham, 8pm-11pm.

Open Mic: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

Open Mic: The Jolly Tanners, Staplefield, 8pm-11pm.

STAGE

THE NUTCRACKER: 5pm, £16, children £14, Family of four £56, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Let’s All Dance makes high-quality ballet accessible and fun for children.

WEDNESDAY, DECEMBER 18

COMMUNITY

WALK: Meet 10am Henfield Library, High Street, Henfield, BN5 9HN. 2-3 mile HDC Health walk around the twittens, ginnells and snickets of Henfield. May be extended if walkers wish to walk further. No dogs. 1 hr. Anne 01273 493671.

CONCERTS

Maypoles To Mistletoe: 7.30pm, £17, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk. Martyn Wyndham Read, Sue Mills, Carolyn Robson, Mike Nicholson, Jim Farr, Dick Streeter, The Broadwood Men, Magog, The Rusper Mummers and The Maypole Band return to The Hawth.

GIGS

Tim Newman: Sophia’s Bar, Horsham, 7pm-10.30pm.

HORSHAM ROCKS CHRISTMAS SHOWCASE: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

STAGE

SHACKLETON’S CARPENTER: 7.45pm, tickets from £16, Miverva Theatre, Chichester, 01243 781312.

CINEMA (by Jane Bullen)

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.30, 4.15, 8.00. Knives Out (12A) Fri & Mon-Wed 5.15, 8.15; Sat, Sun & Thu 8.15. Frozen II (U) Fri & Mon-Wed 5.00; Sat & Sun 12.00, 1.30, 2.45, 4.30, 5.30; Thu 2.45, 5.30. Last Christmas (12A) Fri & Mon-Wed 7.40; Sat & Sun 7.30.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): Black Christmas (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 1.00, 3.30, 6.00, 8.30; Wed 11.10, 1.40, 4.10, 6.40, 9.10; Thu 2.40. Blue Story (15) Fri & Sat 9.10; Mon & Tue 11.00; Wed 11.40; Thu 9.15. Frozen II (U) Fri 12.40, 3.10, 4.10, 5.40, 6.40, 8.10; Sat 10.30, 11.40, 12.40, 2.10, 3.10, 4.10, 5.40, 6.40, 8.10; Sun 10.10, 11.00, 12.40, 1.30, 3.10, 4.10, 5.40, 8.10; Mon & Tue 12.40, 3.10, 4.40, 5.40, 8.10; Wed 12.40, 3.10, 5.40, 8.10; Thu 9.15, 10.10, 12.45, 3.20, 5.50. IMAX 2D: Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.30, 5.10; Wed 11.30. IMAX 3D: Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 2.20, 8.00; Wed 2.20. 3D: Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.10, 3.00, 5.50, 8.40. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Mon & Tue 11.00, 12.50, 1.40, 3.40, 4.30, 6.30, 7.20, 9.20; Sat & Sun 10.00, 10.50, 12.50, 1.40, 3.40, 4.30, 6.30, 7.20, 9.20; Wed 11.00, 12.50, 1.40, 3.40, 4.30, 5.10, 6.30, 7.20, 8.00, 9.20; Thu 9.00, 10.30, 11.40, 1.20, 2.30, 4.10, 5.20, 8.20, 11.15. Knives Out (12A) Fri, Mon & Tue 11.10, 2.10, 5.20, 8.20; Sat 11.00, 1.10, 5.20, 8.20; Sun 12.00, 5.20, 8.20; Wed 11.20, 2.20, 5.20, 8.20; Thu 11.40, 5.10, 8.10. Last Christmas (12A) Fri, Mon, Tue & Wed 11.00, 1.20, 3.50, 6.20, 8.50; Sat 10.50, 1.20, 3.50, 6.20, 8.50; Sun 11.20, 1.20, 4.00, 6.40, 9.10; Thu 10.00, 12.15, 2.45, 5.15, 7.45. Le Mans ‘66 (12A) Fri 1.00, 4.20, 7.40; Sat 2.00, 7.50; Sun 2.00, 6.20; Mon & Tue 1.00, 4.20; Wed 11.10, 2.30. Motherless Brooklyn (15) Fri 12.50; Sat 4.40; Mon & Tue 1.30; Wed 2.00. Movies For Juniors: Aladdin (PG) Sat 10.10; Sun 10.20. Movies For Juniors: Elf (PG) Sat 10.20; Sun 10.30. Movies For Juniors: The Queen’s Corgi (PG) Sat & Sun 10.00. Bolshoi Ballet: The Nutcracker (12A) Sun 3.00. Friends 25th: The One With The Anniversary – Part 3 (12A) Sun 6.30. Malayalam: Mamangam (15) Sun 8.50. Gorillaz: Reject False Icons (15) Mon 7.30. Unlimited Screening: JoJo Rabbit (12A) Mon 7.45. Unlimited Screening: Little Women (U) Tue 7.45. ROH: The Nutcracker (PG) Tue 7.15. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am; 9.30, 10.30, 11.30, 1.00, 2.00, 3.00, 4.30, 5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30. 3D: Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 11.00, 2.30, 6.00, 8.30. IMAX 3D: Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 9.00, 12.20, 3.50, 7.30, 11.00. Star Wars: The Triple Bill – Episodes 7-9 (tbc) Wed 6.00. IMAX 2D: Star Wars: The Triple Bill – Episodes 7-9 (tbc) Wed 6.00.

New Park (01243 786650): Motherless Brooklyn (15) Fri 12.30; Sat 5.30; Sun 12.00; Mon 3.15; Tue 8.15; Wed 6.00. The Two Popes (12A) Fri 3.30, 8.45; Sat 11.30; Sun 6.00; Mon 6.15, 8.45; Tue 3.15; Wed 3.15, 8.45; Thu 11.45, 2.15. Knives Out (15) Fri 6.00; Sat 8.30; Sun 8.30; Mon 12.30; Tue 12.30; Wed 12.30; Thu 4.45. A Star Is Born (U) Sat 2.00. Bolshoi Ballet: The Nutcracker (PG) Sun 3.00. On The Waterfront (12A) Tue 6.00. The Winter’s Tale (PG) Thu 7.30.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): (Not available.)

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): Black Christmas (15) Fri. Mon, Tue & Wed 11.15, 1.45, 4.15, 6.50, 9.15; Sat & Sun 1.45, 4.15, 6.50, 9.15; Thu 10.20, 12.50, 3.20, 5.50, 8.50. Blue Story (15) Fri, Mon, Tue & Wed 11.50, 2.10, 6.50, 9.10; Sat & Sun 2.10, 6.50, 9.10; Thu 10.00, 12.20, 2.40, 5.00. Charlie’s Angels (12A) Fri 1.20, 10.10; Sat 10.10; Mon, Tue & Wed 1.30. Frozen II (U) Fri 10.50, 11.50, 12.40, 1.20, 2.20, 3.10, 3.50, 4.10, 5.00, 5.40, 6.20; Sat 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 1.10, 1.40, 2.20, 2.40, 3.10, 3.40, 4.20, 5.00, 5.40, 6.20; Sun 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 1.10, 1.40, 2.20, 2.50, 3.10, 4.20, 5.00, 5.40, 8.30; Mon 10.50, 11.50, 12.40, 1.20, 2.20, 3.10, 3.50, 4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 9.10; Tue & Wed 10.50, 11.50, 12.40, 1.20, 2.20, 3.10, 3.50, 4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 8.10; Thu 10.40, 1.10, 3.40, 6.10. IMAX 2D: Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue, 11.00, 5.00; Wed 12.00. 4DX 3D: Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 12.00, 3.00, 6.00, 9.00; Wed 11.00, 2.00, 5.00, 8.00. 2D SCREENX: Jumanji: The Next Level (12A) Fri 1.00, 4.00, 7.00, 10.00; Sat 10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00; Sun 10.00, 1.00, 4.00, 7.00; Mon, Tue & Wed 1.00, 4.00, 7.00; Thu 10.40, 1.30, 4.20, 7.10. IMAX 3D: Jumanji: The Next Level (12A) Fri & Sat 2.00, 8.00, 11.00; Sun, Mon & Tue 2.00, 8.00; Wed 3.00. Jumanji: The Next Level (12A) Fri 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30; Sat 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30; Sun 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30; Mon & Tue 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30; Wed 10.50, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30; Thu 11.50, 2.50, 5.40, 8.30. Knives Out (12A) Fri 11.20, 2.20, 5.20, 7.20, 8.20, 10.20; Sat 10.50, 1.50, 5.20, 7.20, 8.20, 10.20; Sun 10.50, 1.50, 5.20, 7.20, 8.20; Mon, Tue & Wed 11.20, 2.20, 5.20, 8.20; Thu 11.10, 2.10, 5.10, 8.10. Last Christmas (12A) Fri 11.10, 1.20, 3.45, 4.50, 6.10, 7.40, 8.10, 8.40, 10.40; Sat 10.50, 1.20, 3.45, 4.50, 6.10, 7.40, 8.10, 8.40, 10.40; Sun 10.00, 12.30, 3.45, 4.50, 6.10, 7.40, 8.40; Mon & Tue 10.50, 1.20, 3.45, 4.50, 6.10, 8.40; Wed 1.00, 3.30, 5.10, 7.40, 8.50; Thu 12.20, 2.50, 5.20, 7.50. Le Mans ‘66 (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 4.30, 7.50; Thu 11.40, 3.00. Hindi: Mardaani 2 (15) Fri, Sun & Tue 8.50. Motherless Brooklyn (15) Fri, Tue & Wed 1.40; Mon 1.35. Movies For Juniors: Aladdin (PG) Sat 10.20. Movies For Juniors: Elf (PG) Sat & Sun 10.00. Gujarati: Hellaro (12A) Sat & Mon 8.50; Wed 7.35. StarDog And TurboCat (U) Sat & Sun 11.50. Movies For Juniors: The Queen’s Corgi (PG) Sat 10.10. Movies For Juniors: Aladdin (PG) Sun 10.20. Bolshoi Ballet: The Nutcracker (12A) Sun 3.00. Friends 25th: The One With The Anniversary – Part 3 (12A) Sun 6.30. Gorillaz: Reject False Icons (15) Mon 7.30. Unlimited Screening: JoJo Rabbit (12A) Mon 7.45. Unlimited Screening: Little Women (U) Tue 7.45. ROH: The Nutcracker (PG) Tue 7.15. 4DX 3D: Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 3.45; 10.00, 1.30, 5.00, 8.40; Fri 12.15am. IMAX 3D: Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 3.45am; 9.00, 12.30, 4.00, 7.40, 11.15. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 7.30, 8.15, 10.30, 11.00, 12.00, 1.00, 2.00, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.00, 6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.30, 11.45. 3D: Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 11.30, 3.00, 6.40. Star Wars: The Triple Bill – Episodes 7-9 (tbc) Wed 6.00.

The Hawth (01293 553636): (Next film December 31.)

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Last Christmas (12A) Fri, Sat, Mon & Wed 5.40, 8.30; Sun & Tue 8.30; Thu 5.40. Frozen II (U) Fri, Mon, Tue & Wed 3.25, 6.00; Sat & Sun 12.15, 12.50, 3.25, 6.00; Thu 3.15. Jumanji: The Next Level (12A) Fri & Mon-Thu 2.00, 5.00, 8.00; Sat & Sun 11.00, 2.00, 5.00, 8.00. Knives Out (12A) Fri, Sat, Mon & Wed 2.40, 8.15; Sun 7.30; Tue 2.50, 3.50; Thu 8.15. Kids Crew: The Grinch (U) Sat 10.20. Kids Crew: The Lion King (PG) Sat 10.20. Bolshoi Ballet: Nutcracker (U) Sun 3.00. ROH: The Nutcracker (12A) Tue 7.15. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.00, 4.45, 8.00.

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): Le Mans ‘66 (12A) Fri 10.00, 1.15, 4.30; Sat 4.45, 8.15; Sun 5.10, 8.20; Mon, Tue & Wed 1.30, 4.45, 8.15. Ordinary Love (12A) Fri, Sat, Tue & Thu 1.45, 5.15, 7.45; Sun 2.15, 4.45, 7.45; Mon & Wed 2.15, 4.45. Fiddler: A Miracle Of Miracles (12A) Fri 7.45; Sat 1.30; Sun 1.45. Blue Oasis Film Club Screening: Home Alone (PG) Sat 11.00. White Christmas (U) Mon 1.00. The Polar Express (U) Mon 5.00. Home Alone (PG) Mon 8.00. FHSE: By The Grace Of God (15) Mon 8.15. Box Office Babies Screening: Ordinary Love (12A) Tue 10.30. Star Wars Triple Bill (12A) Wed 6.00. NT Live Encore: Fleabag (15) Wed 7.45. 3D: Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 1.45, 5.00, 8.15. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 2.00, 5.15, 8.30.

Everyman (0872 436 9060): Knives Out (12A) Fri 1.45, 5.30, 8.00; Sat 1.30, 4.45, 8.00; Sun 5.00, 7.30; Mon 11.30, 5.50; Tue 11.30, 5.30. Jumanji: The Next Level (12A) Fri 11.30, 2.30, 5.00, 8.40; Sat 11.00, 2.00, 5.15, 8.30; Sun 11.15, 1.30, 4.30, 8.15; Mon 2.45, 4.45, 7.45; Tue 11.00, 5.00, 8.40; Silver Screen: Tue 2.00. Last Christmas (12A) Fri 10.15, 6.20, 9.00; Sat 10.30, 6.10, 9.00; Sun 10.45, 6.00, 8.40; Mon 11.15, 2.00, 9.00; Tue 10.30, 2.45. Frozen II (U) Fri 11.00, 1.00, 3.45; Sat 10.00, 12.40, 3.20; Sun 10.15, 2.15, 3.20; Mon 10.45, 5.30; Tue 1.20, 4.00. The Muppet Christmas Carol (U) Sun 1.00. Branagh Theatre Live Encore: The Winter’s Take (PG) Mon 1.30. Christmas: Elf (PG) Mon 8.15. Members’ Preview: JoJo Rabbit (12A) Tue 8.00. ROH Live Encore: The Nutcracker (PG) Tue 7.00. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 9.30, 1.15, 5.00, 8.45. Members’ Preview: Little Women (U) Wed 8.00.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): (Next film January 16.)

WORTHING

Dome (01903 823112): Knives Out (12A) Fri 2.30, 7.45; Sat 5.10, 8.00; Sun 5.25; Mon 7.4; Tue 12.10, 7.45; Wed 12.10, 2.35. Frozen II (U) Fri 3.40, 6.05; Sat 10.20, 12.05, 3.30, 5.45; Sun 10.20, 12.00, 3.25, 5.30; Mon 12.10, 3.40, 6.05; Tue 3.40, 6.05; Wed 3.00, 5.20; Thu 11.40. Last Christmas (12A) Fri 1.20, 5.20, 8.30; Sat 12.20, 2.45, 8.30; Sun 12.45, 3.05, 8.30; Mon 2.30, 5.20, 8.30; Tue 12.00, 3.00, 5.20, 8.30; Wed 12.00, 7.45; Thu 5.00. Jumanji: The Next Level (12A) Fri 2.00, 5.00, 8.00; Sat 12.45, 2.45, 5.50, 8.15; Sun 10.05, 12.40, 2.35, 5.45, 8.20; Mon 12.30, 2.35, 5.00, 8.00; Tue 12.45, 2.45, 5.10, 8.00; Wed 12.15, 5.00, 5.30, 8.15; Thu 2.10, 4.50, 7.40. Weekend Morning Movie: The Muppet Christmas Carol (U) Sat & Sun 10.00. Disability Friendly Screening: Frozen II (U) Sat 10.15. Vintage Gala Screening: Miracle On 34th Street (1947) (U) Sun 8.00. Parent & Baby Screening: Jumanji: The Next Level (12A) Mon 12.00. Star Wars: The Force Awakens (12A) Wed 6.00. Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi (12A) Wed 9.00. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 11.00, 12.45, 2.00, 4.20, 7.15, 8.00.

Connaught (01903 206206): Knives Out (12A) Fri 2.30, 8.30; Sat 5.45; Sun 2.50, 8.00; Mon 3.00, 8.30; Tue 12.30, 5.45; Wed 12.45, Thu 12.30. Frozen II (U) Fri 3.30, 6.00; Sat 10.30, 12.50; Sun 10.00, 12.30, 5.40; Mon 3.50, 6.10; Tue 4.15; Wed 3.40, Thu 3.15; Dementia Friendly Screening: Tue 11.45. The Good Liar (15) Fri 12.00; Tue 3.15; Wed 2.30. Last Christmas (12A) Fri 1.00, 5.15; Sat 12.40, 8.30; Sun 10.15, 3.15, 5.45; Mon 1.30, 5.45; Tue 2.00, 8.30; Wed 12.00, 5.00; Thu 5.45. Gremlins (12A) Fri 8.15. Saturday Morning Pictures: Home Alone (PG) Sat 10.15. Sweet Charity (PG) Sat 3.00. Downton Abbey (PG) Sat 3.10; Sun 12.40; Mon 12.15. NT Live Encore: Fleabag (15) Sat 6.15. Die Hard (15) Sat 8.30. Home Alone (PG) Sun 8.15. Silver Screen: The Good Liar (15) Mon 11.00. Love Actually (15) Mon 8.15. ROH: The Nutcracker (12A) Tue 7.15. Star Wars: The Force Awakens And The Last Jedi (12A) Wed 6.00. Everybody’s Talking About Jamie (12A) Wed 7.30. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Thu 12.01am, 10.45, 2.00, 5.15, 8.30.