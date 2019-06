West Sussex County Times entertainment listings, Friday June 28, to Thursday, July 4

Concerts, stage shows, films, exhibitions, walks and stand-up comedy gigs

FRIDAY, JUNE 28

COMMUNITY

WALK: Meet 11am in the car park above Barns Green Village Hall RH13 0PT. 2 mile HDC Health walk, firm underfoot, can be muddy. One gentle incline, some views. Well behaved dogs welcome. 60 mins. Chatter 07720 714306

GIGS

80s Mania: 7.30pm, £24, The Capitol, Horsham, 01403 750220.

Paper Jam: With support from The Guvnors, The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

Small Town Kids: The King’s Arms, Horsham, 8.30pm-11pm.

Sound Shifters: The Holmbush Inn, Horsham, 9pm-11pm.

The Members: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

The Middlemen: The Railway Inn, Billingshurst, 8pm-11pm.

The Soul Session: The Sussex Barn, Horsham, 9pm-11pm.

TWO’s Company: The Olive Branch, Horsham, 8.30pm-11pm.

SATURDAY, JUNE 29

COMMUNITY

WALK: Meet 2pm at Storrington Rec. Ground C.P Car Park RH20 4BG. 3.6 mile HDC walk visits Sandgate Park and Sullington Warren. An easy flat route. Dogs welcome. Refreshments provided. 1 hr 45 mins. Mick 01903 745971.

CONCERTS

Horsham Symphony Orchestra – Summer Concert: 7.30pm, £14, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com. Vaughan Williams: Fantasia on a theme of Thomas Tallis. Grainger: Lincolnshire Posy. Adriano Adewale: Percussion Concerto (HSO commission, world premiere). Bartók: Dance Suite.

GIGS

Beagles: The Olive Branch, Horsham, 8.30pm-11pm.

Chelle Dean: Raylands Country Park, Horsham, 8.30pm-11pm.

Horsham Rocks Presents: The Toons, Carfax Bandstand, Horsham, 2pm-4pm.

Horsham Fake Festival 2019: Horsham Park, 11.45am-11pm.

Pandora’s Box: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

SUNDAY, JUNE 30

COMMUNITY

WALK: Meet 2.30pm outside the Museum in the Causeway, Horsham. Guided two-mile historical walk. Supported by The Horsham Society. 90 mins. Jill 07780 701184.

GIGS

Horsham Folk Club: Normandy Centre, 7.45pm-10pm.

Hannah Aldridge: Coolham Village Hall, 1.15pm-5pm.

Space Dog Trio: Southwater Country Park, 12pm-2pm.

Stan’s Showcase: The Anchor Hotel, Horsham, 7pm-10pm.

MONDAY, JULY 1

COMMUNITY

Talk to Southwater Local History Group: ‘The Story of Shippams Paste (Chichester). The speaker will be Nicola Court – West Sussex County Records Officer. Parish Council Chamber of Beeson House, Lintot Square, Southwater, 7.30pm. Non-members £3. Info: Jeremy Senneck on 01403 731247.

WALK: Meet 10:30am at The Windmill, Littleworth Lane, Partridge Green RH13 8EJ. Please don’t park in the pub car park. Parking along the lane. 5 mile flat HDC walk with close views of the monastery. 2.5 hrs. No dogs Jill 07780 701184.

CONCERTS

Horsham Music Centre Summer Concert: 5.45pm, £6, The Capitol, Horsham, 01403 750220. Two parts at 5.45pm and 7.30pm..

WEDNESDAY, JULY 3

COMMUNITY

WALK: Meet 10am Henfield Library, High Street, Henfield. 2-3 miles HDC Health walk around the twittens, ginnells and snickets . May be extended if walkers wish. No dogs. 1 hr. Anne 01273 493671.

GIGS

Acoustic Showcase: Queen’s Head, Barns Green, 7.30pm.

The Fred Woods Big Band: Horsham Sports Club, 8pm-11pm.

Ukulele Jam: The REC Rooms, Horsham, 8pm-11pm.

THURSDAY, JULY 4

GIGS

Showcase Thursdays: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

The Story of Guitar Heroes: The Capitol Theatre, Horsham, 7.30pm-11pm.

CINEMA

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): Marvel Studios’ Avengers: Endgame (12A) Fri & Mon 1.20, 7.40; Sat & Sun 7.40. Aladdin (PG) Fri & Mon 11.10, 2.10, 4.10, 5.10, 8.10; Sat & Sun 10.10, 11.10, 1.10, 2.10, 4.10, 5.10, 8.10; Tue 10.50, 1.45, 4.40, 7.40; Wed 10.50, 1.45, 4.40, 8.20; Thu 10.50, 1.45, 4.40, 7.20. IMAX 2D: Apollo 11 (U) Fri 12.30, 8.00, 10.20; Sat 8.00, 10.20; Sun 8.00; Mon 12.00. Apollo 11 (U) Fri 1.50; Sat & Sun 2.30; Mon 1.50, 8.30; Tue, Wed & Thu 1.10, 3.30, 8.10. Brightburn (15) Fri 10.00, 2.30, 7.10; Sat & Sun 7.10; Mon 12.50, 7.10; Tue & Wed 11.50, 3.20, 9.00; Thu 11.50, 9.00. Child’s Play (15) Fri & Mon 11.30, 9.30; Sat & Sun 9.30; Tue, Wed & Thu 10.50, 5.50. 2D SCREENX: Godzilla: King Of The Monsters (12A) Fri, Sat & Sun 10.40, 4.50; Mon 4.50. Godzilla: King Of The Monsters (12A) Fri, Sat, Sun & Mon 1.40, 9.00; Tue & Wed 12.20. John Wick: Chapter 3 – Parabellum (15) Fri 11.00, 2.00; Mon 11.00, 2.30; Tue, Wed & Thu 2.10. Polish: Kurier (15) Fri, Sat, Sun & Mon 8.15. Ma (15) Fri 10.50; Mon 11.00. Men in Black: International (12A) Fri & Sat 12.10, 2.50, 5.40, 8.20, 10.20; Sun & Mon 12.10, 2.50, 5.40, 8.20; Tue, Wed & Thu 11.10, 2.00, 4.45, 7.45. Rocketman (15) Fri, Sat & Sun 11.20, 2.15, 5.15, 7.30; Mon 11.20, 2.15, 5.15, 8.00; Tue, Wed & Thu 11.50, 2.45, 5.30, 8.15. The Secret Life Of Pets 2 (U) Fri & Mon 5.20; Sat & Sun 10.20, 12.40, 3.00, 5.20; Tue, Wed & Thu 5.10. 4DX 3D: Toy Story 4 (U) Fri & Sat 11.30, 2.00, 4.30, 7.00, 9.30; Sun & Mon 11.30, 2.00, 4.30, 7.00. IMAX 2D: Toy Story 4 (U) Fri 3.00, 5.30; Sat & Sun 10.00, 12.30, 3.00, 5.30; Mon 2.30, 5.00. Toy Story 4 (U) Fri 10.30, 11.00, 1.00, 1.30, 3.30, 4.00, 5.00, 6.00, 6.30, 7.50, 8.40, 10.20; Sat 10.30, 11.00, 12.00, 1.00, 1.30, 2.30, 3.30, 4.00, 5.00, 6.00, 6.30, 7.50, 8.40, 10.20; Sun 10.30, 11.00, 12.00, 1.00, 1.30, 2.30, 3.30, 4.00, 5.00, 6.00, 6.30, 7.50, 8.40; Mon 11.00, 1.00, 1.30, 3.30, 4.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.50; Tue 11.00, 12.00, 1.30, 2.30, 4.00, 5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 8.20; Wed 11.00, 12.00, 1.30, 2.30, 4.00, 5.00, 5.45, 6.30, 7.20; Thu 11.00, 12.00, 1.30, 2.30, 4.00, 5.00, 6.30, 7.40. X-Men: Dark Phoenix (12A) Fri 10.30, 1.10, 3.50, 6.30, 9.10; Sat, Sun & Mon 1.10, 3.50, 6.30, 9.10; Tue, Wed & Thu 12.50, 3.30, 6.10, 8.50. Yesterday (12A) Fri & Sat 10.45, 11.30, 12.30, 1.30, 3.15, 4.15, 5.00, 6.00, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.30; Sun 10.45, 11.30, 12.30, 1.30, 3.15, 4.15, 5.00, 6.00, 7.00, 7.45, 8.45; Mon 11.00, 1.30, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00, 6.00, 7.00, 7.45, 8.45; Tue, Wed & Thu 10.40, 12.30, 1.30, 3.15, 4.20, 6.00, 7.10, 8.45. Movies For Juniors: A Dog’s Journey (PG) Sat & Sun 10.20. Movies For Juniors: Dumbo (PG) Sat & Sun 10.00. Movies For Juniors: Wonder Park (PG) Sat & Sun 10.00. IMAX 2D: Soundgarden Live From The Artists Den (15) Mon 7.30. 4DX 3D: Spider-Man: Far From Home (12A) Mon 12.00 (midnight); Tue, Wed & Thu 11.40, 2.50, 6.00, 9.10. IMAX 3D: Spider-Man: Far From Home (12A) Mon 12.00 (midnight); Tue, Wed & Thu 10.30, 1.40, 4.50, 8.00. 2D SCREENX: Spider-Man: Far From Home (12A) Tue 12.10 (midnight); Tue, Wed & Thu 12.40, 3.50, 7.00. Spider-Man: Far From Home (12A) Tue 12.10 (midnight); Tue, Wed & Thu 11.00, 2.10, 5.20, 7.30, 8.30. Midsommar (tbc) Wed 7.40; Thu 10.45, 2.00, 5.10, 8.20.

The Hawth (01293 553636): NT Live Encore: Small Island (15) Tue 7.00. RSC Encore: The Taming Of The Shrew (12A) Wed 7.00.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (Next film July 18.)

HORSHAM

Everyman (0872 436 9060): Yesterday (12A) Fri 11.15, 1.30, 2.15, 5.30, 9.00; Sat 12.30, 2.30, 5.30, 8.30; Sun 10.30, 1.30, 4.30, 7.30; Mon 11.00, 2.00, 4.30, 7.30, 8.45; Tue 11.15, 5.50, 8.00; Wed 10.20, 11.15, 2.15, 5.15, 8.15; Thu 10.15, 2.15, 5.15, 8.45; Silver Screen: Tue 2.20; Baby Club: Wed 10.20. Toy Story 4 (U) Fri 10.00, 12.45, 3.30, 6.15, 7.45; Sat 9.45, 11.30, 1.45, 3.30, 4.30, 6.15, 7.20; Sun 10.00, 12.45, 2.30, 3.30, 5.20, 8.15; Mon & Thu 10.00, 12.40, 3.20, 6.00, 8.15; Tue 10.45, 1.30, 3.15, 5.15, 8.45; Wed 10.00, 12.40, 3.20, 6.00, 8.45. Diego Maradona (12A) Fri 4.30; Sun 11.20; Mon 1.15. Rocketman (15) Fri 8.30; Sat 9.00; Mon 10.15, 5.00. Aladdin (PG) Fri 10.15; Sat 10.30. Spider-Man: Far From Home (12A) Tue 12.00, 4.15, 7.30; Wed 1.15, 4.30, 7.45; Thu 11.00, 1.15, 4.30. The Cold Blue (PG) Thu 7.45.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): (Next film July 25.)

WORTHING

Dome (01903 823112): A Dog’s Journey (PG) Sat & Sun 10.00. Avengers: Endgame (12A) Mon 8.00. Parent & Baby Screening: Yesterday (12A) Mon 12.00. Spider-Man: Far From Home (12A) Mon 12.01 (midnight); Tue, Wed & Thu 8.15. Take That: Greatest Hits Encore (12A) Sun 8.15; Tue 7.45. The Cold Blue (PG) Thu 12.15, 8.30.

Connaught (01903 206206): Sometimes Always Never (12A) Fri, Wed & Thu 12.30; Sat & Sun 1.00; Mon 1.30; Dementia Friendly: Tue 12.30. Diego Maradona (12A) Fri, Sat & Wed 5.45; Sun 3.10; Mon 8.15; Tue 2.45; Thu 2.15. Saturday Morning Pictures: The Secret Life Of Pets 2 (U) Sat 10.15. Silver Screen: Late Night (15) Mon 11.00. ENO: The Mikado (PG) Tue 7.45. Glyndebourne: Cinderella (12A) Thu 7.30.

Mid Sussex Times entertainment listings, Friday, June 28, to Thursday, July 4. Click here to read more.