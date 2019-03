Entertainment listings for Friday to Thursday, March 1-7

Concerts, stage shows, exhibitions and stand-up comedy gigs across Sussex

FRIDAY, MARCH 1

COMEDY

KRATER COMEDY CLUB: Until March 3, 7pm/8pm/10.30pm, £5-£36.50 Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

RUSSELL KANE: The Fast and The Curious. £20, 8pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111.

THE MAYDAYS: £10, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. tonight’s Top Story and Guest Improv Stars.

COMMUNITY

LEWES RIVERSIDE CLUB: The King of Skiffle, Bob Wragg, 2pm St Thomas’ Church Hall, Cliffe, Lewes.

WALK: Meet 11am in car park of the Southwater Country Park, (off Cripplegate Lane, RH13 9UN). 2.6 mile HDC Health walk along bridleways, country lanes and the Downs Link. No stiles but can be muddy. Not suitable for wheelchairs or prams. Sorry no dogs. 75 mins. Alex 01403 273751.

CONCERTS

NICHOLAS YONGE SOCIETY: £15 on door, 7.45pm Cliffe Building (Sussex Downs College) Mountfield Road, Lewes. The Heath Quartet playing Haydn, Ligeti and Beethoven. 8-25yr olds free.

GIGS

BLACK MARKET: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

GIGNITE: Machina, Soho Dukes and Danny Dangerously, The Shelley Arms, Broadbridge Heath, 8pm-11pm.

GO NOW: The Music of The Moody Blues, The Capitol Theatre, Horsham, 7.30pm-11pm.

LEIF ERIKSON: £7, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171.

MURDOCH’S CRAZY EYES: Horsham Sports Club, 7.30pm.

THE ZIPHEADS: £10, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Tickets available from www.wegottickets.com

WHEN PEGGY MET ELLA: £15, 7.45pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Tribute act.

STAGE

GAELFORCE DANCE: £20-£22, 7.30pm The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020. A celebration of Irish dance.

ONLY FOOLS AND HORSES: £39.50, 7.30pm Pavilion Theatre, Marine Parade, Worthing 01903 206206. Comedy dinner show.

THAT’LL BE THE DAY: £28.50, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Rock ‘n’ Roll Variety Show.

SATURDAY, MARCH 2

COMEDY

STEPHEN BAILEY: Our Kid. £11-£14, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

COMMUNITY

HOVE LOCAL MONTHLY MARKET: 1.30pm-4pm, Cornerstone Community Centre, Church Road, Hove. Vegan food, vegan treats for small dogs, vintage, bric-a-brac, collectables, handmade scarves using plant based dyes, shrubs and bulbs, handcrafted jewellery. Visit www.facebook.com/HoveMarkets.

WALK: Meet 2pm in the Washington South Downs Way Car Park (TQ120119). Chanctonbury Ring dates back to the Bronze Age. 3 miles HDC walk, visiting this special site. Extensive views. Dogs welcome. 1 hr 15 mins. Mick 01903 745971.

CONCERTS

MUSICIANS OF ALL SAINTS: £9-£12, 7.45pm All Saint’s Centre, Friars Walk, Lewes (01273) 486391. Living British Composers.

GIGS

ALBERT LEE: £26.50, 7.30pm Hailsham Pavilion, George Street, Hailsham (01323) 841414. Albert Lee Band Show.

BILLINGSHURST FOLK CLUB: The Chapel, Billingshurst, 8pm-11pm.

BOOTLEG BLONDIE: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

HORSHAM ROCKS PRESENTS: Blue Mountain, Carfax Bandstand, Horsham, 1pm-3pm.

JEROME THOMAS: £8, 7pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171. Plus guests.

LEWES SATURDAY FOLK CLUB: £7, 8pm Elephant and Castle, Lewes. Elsie’s Band. David Watts, Iris Bishop and John Hills.

LONG TIME GONE: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

POACHER: The Bedford, Horsham, 8pm-11pm.

THE BEST OF BILLY OCEAN: £25-£47.50, 7pm Brighton Dome (01273) 709709. Plus support.

THE HISTORY OF ROCK: £21, 7.30pm Chequer Mead, East Grinstead (01342) 302000. Celebrating rock music through the decades.

THE MOUNTAIN FIREWORK COMPANY: £10, 8pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076.

THE OKEE DOKEE BAND: The Balcombe Club, 8.30pm-11pm.

WILKO JOHNSON: £30, 7pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. With special guest Glenn Tilbrook.

STAGE

THE MAGIC OF VARIETY: £8.50-£35, 7pm The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020. Starring Richie Austin and featuring Steve Hewlett and The Spellbound Show.

SUNDAY, MARCH 3

COMEDY

BENT DOUBLE: £10-£13, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Headliner Alistair Barrie, MC Zoe Lyons.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Cuckmere Valley Circular, 10 miles with David F 07860 191198. Meet at Martello Tower car park, Seaford, 10am.

CAT REHOMING SHOW: Cats Protection. 11am-3pm, Horticultural Society Hall, Ifield Avenue, Crawley. An opportunity to meet the cats looking for a new home. Fundraising stalls. Refreshments available. Entry free, donations of cat food appreciated.

MID SUSSEX RAMBLERS: A Stroll Round Shoreham Harbour, 3 miles with Phil 01273 835931. Meet at Coronation Green, High Street, northern end of new Shoreham foot bridge, 10.30am.

SUNDAY TEA DANCE: 2.30pm-5pm, entrance £5.50 (including refreshments), Steyning Centre, Fletchers Croft, Church Street, Steyning. Ballroom, latin and some sequence. For all enquiries call Margarent or Colin on 01403 734409.

WALK: Meet 10:30am at Leechpool Wood car park, Harwood Rd B2195, Horsham. 2.3 mile HDC Health walk, some of the walk will be on narrower paths with tree roots, stubs and uneven ground. Some inclines and can be muddy. No Dogs. 1 hr 15 min Alex 01403 273751.

CONCERTS

BRIGHTON PHILHARMONIC ORCHESTRA: £12.50-£39.50, 2.45pm Brighton Dome (01273) 709709. Barry Wordsworth, conductor.

THE ROYAL MARINES ASSOCIATION: £13.50, 3pm Assembly Hall, Stoke Abbott Road, Worthing 01903 206206. Concert Band.

GIGS

HORSHAM FOLK CLUB: Normandy Centre, Horsham, 7.45pm-10pm.

JOHNNY MOPED: £14, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. With special guests.

THE BOHEMIANS: £19, 7.30pm The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020. Queen’s Greatest Hits Tour.

THE DAVID HAY BAND: Queen’s Head, Barns Green, 4pm-7pm.

UNITED VIBE: 2.15pm, Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171.The Viberz Tour. Tickets available from www.eventsbrite.co.uk

USABEL BAIN: £7, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Speak My Mind.

STAGE

SOOTY’S MAGIC SHOW: £11, 11am/2.30pm Devonshire Park Theatre, Eastbourne (01323) 412000.

MONDAY, MARCH 4

COMMUNITY

ST MARY’S GARDENING CLUB: The Genus Heuchera, Clive Gravett, 7.45pm St Mary’s Social Centre, Christie Road, Lewes.

WALK: Park and meet 10:30am in the Forestry Commission Car Park (Roosthole), Hammerpond Road RH13 6PG (TQ20298). Circular 4 miles HDC walk through St Leonards Forest. It WILL be muddy. No stiles. Well behaved dogs welcome. 2 hrs. Jill 07780 701184.

GIGS

MAISIE PETERS: £8, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Plus support.

SOUTHERN COMPANION: £16, 7.45pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. A Country and Americana band.

STAGE

THE CIRCUS OF HORRORS: £22-£25, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Brand new show.

THE HOUSE ON COLD HILL: From £12, 7.45pm until March 9 (Thurs/Sat mat 2.30pm) Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. By Peter James.

TUESDAY, MARCH 5

COMMUNITY

MID SUSSEX RAMBLERS: Returning to the A24, 9.5 miles with Judith 07899 991261. Meet at The Gallops car park in Findon Valley at the bottom of Bost Hill, 10am. Or, Wivelsfield Wander, 5 miles with William 01444 831098. Meet at the car park in Church Lane, Old Wivelsfield, 10.30am.

WALK: Meet 10am at The Green, Broadbridge Heath, junction of Old Guildford Road / Broadbridge Heath Road, RH12 3JY (TQ149317). Lay-by and on-street parking. Mostly level 4.5 mile HDC walk along hard tracks and across fields. 2 stiles. May be wet and muddy. No dogs. 2 hrs 15 mins. Lynne 01403 268157.

CONCERTS

ORGAN SHOWCASE: £8, 2.30pm Brighton Dome (01273) 709709. Featuring Michael Maine.

GIGS

ONLY THE POETS: £8, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Indie-rock four-piece band.

OPEN MIC: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Bull Inn, Henfield, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Jolly Tanners, Haywards Heath, 8pm-11pm.

OPEN MIC: George and Dragon, Shipley, 8pm-11pm.

NUBYA GARCIA: £15, 7pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

STAGE

CRIMES ON THE NILE: £17-£19.50, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. New and Old Friends.

TRIAL BY LAUGHTER: £21-£28.50, 7.45pm until March 9 (Wed/Thurs/Sat mat 2.30pm) Devonshire Park Theatre, Eastbourne (01323) 412000. A Watermill Theatre production.

WEDNESDAY, MARCH 6

COMEDY

LARRY DEAN: Bampot. £10, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Home and Away Again, 10.5 miles with Pete and Naomi 07745 309407. Meet at Wilmington Priory car park, 10am.

LEWES ASTRONOMERS: Do Gravitational Waves Exist? By Matthew Hepburn (Bsc), 7.30pm in the Lecture Room, Lewes Town Hall. Non-members £3.

LEWES FOOTPATHS GROUP: Sheffield Forest, 5.5 miles with Dave 473227. Meet at North Street car park, Lewes, 9.30am.

MID SUSSEX RAMBLERS: Pub Social at The Thatched Inn, Hassocks, 7.30pm.

WALK: Every Wednesday. Meet 10:30am at the bandstand, Carfax, Horsham (RH12 1FD). 30 or 60 mins flat HDC Health walk on good paths around Horsham park. Suitable for elderly and those recovering from illness. Wheelchairs and buggies welcome. Dogs on a lead. Emmy 01403 255517.

GIGS

ACOUSTIC SHOWCASE: Queen’s Head, Barns Green, 7.30pm-11pm.

OPEN MIC: The Malt Shovel, Horsham, 8pm-11pm.

SHAKIN’ STEVENS: £35, 7.30pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. Greatest Hits – And More.

UKULELE JAM: The REC Rooms, Horsham, 8pm-11pm.

STAGE

OSCAR WILDE SEASON: 7pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Live recording of Lady Windermere’s Fan.

THURSDAY, MARCH 7

COMEDY

COMEDY NIGHT: £8-£10, 8pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Christ Macausland and Rob Mulholland.

LARRY DEAN’S BAMPOT TOUR: £12, 7.45pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

MATT’S COMEDY CLUB: £10, 8pm Connaught Theatre, Union Place, Worthing 01903 206206. Joanna Neary – Wife On Earth.

COMMUNITY

POLEGATE RAMBLERS: Leisurely walk, Harbour/Langney Point, 2 miles with Carol 484621. Meet at the Taxi Office 9.45am bus 51 to Eastbourne, then bus 5 to harbour Pacific Drive. Alfriston Circular, 5 miles with Alan 500664. Or, Nowhere to Shelter, 8 miles with Jan 763700. Meet at Wannock Road Recreation Ground, 9.30am.

CONCERTS

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRAA: 316-£32, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Musical Landscapes.

GIGS

FUN LOVIN’ CRIMINALS: From £27, 7.30pm Pavilion Theatre, Marine Parade, Worthing 01903 206206.

SETH LAKEMAN: £25, 7pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. Plus support.

STAGE

BLACK WHYTE GRAY: £10-£20, 7.30pm Brighton Dome (01273) 709709. Dance production.

CINEMA

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): Alita: Battle Angel (12A) Fri-Thu 2.10, 5.00, 7.50. Cold Pursuit (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 5.20, 8.50; Sun 5.10, 8.50. Fighting With My Family (12A) Fri, Wed & Thu 3.20, 6.00, 7.20, 8.40; Sat & Sun 10.10, 12.40, 3.20, 6.00, 8.40; Mon & Tue 3.20, 6.00, 8.40. Green Book (12A) Fri, Wed & Thu 2.20, 8.00; Sat 7.20; Sun 8.00; Mon & Tue 2.20, 7.20. How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.00, 5.30; Sat & Sun 10.00, 11.30, 12.30, 3.00, 5.30. Instant Family (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.00, 4.40, 7.30; Sat 11.10, 1.50, 4.40, 7.30; Sun 11.00, 1.50, 4.40, 7.30. On The Basis Of Sex (12A) Fri, Tue, Wed & Thu 1.50, 8.10; Sat & Sun 8.10. The Aftermath (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.10, 5.50, 8.30; Sat & Sun 12.20, 3.10, 5.50, 8.30; Mon 1.50, 8.10. The Kid Who Would Be King (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 4.30; Sat 10.50, 1.40, 4.30; Sun 1.40, 4.30. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.50, 6.20; Sat 10.40, 12.00, 1.20, 2.30, 3.50, 6.20; Sun 12.00, 1.20, 2.30, 3.50, 6.20. Alien: 40th Anniversary Re-Issue (15) Sat 8.00. Movies For Juniors: Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat & Sun 10.00. Autism Friendly Screening: The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sun 11.00. Unlimited Screening: What Men Want (15) Mon 8.00. Alien: 40th Anniversary Re-Issue (15) Tue 8.00. Captain Marvel (12A) Thu 12.05 (midnight).

Duke Of York’s (0871 902 5728): The Aftermath (15) Fri 12.30, 6.00; Sat 1.15, 9.00; Sun 5.45; Mon 3.45; Tue 12.30; Wed 3.30, 8.45; Thu 8.50; HOH Subtitled: Tue 6.00; Wed 12.30. Capernaum (15) Fri & Tue 3.00, 8.30; Sat 6.15; Sun 8.15; Mon 1.00; Wed 6.00; Thu 3.00. Kids’ Club: Bedknobs And Broomsticks (PG) Sat 10.30. Toddler Time: Tractor Ted Meets Baby Animals (U) Mon 11.30. Free Solo (12A) Sat 3.45; Sun 3.30. Vintage Sundays: Once Upon A Time In The West (12A) Sun 12.00. Sonic Youth: 30 Years Of Daydream Nation (tbc) Mon 6,30, 9.15. Toddler Time: The Highway Rat (U) Mon 11.00. Metropolitan Opera Encore: La Fille Du Regiment (12A) Wed 12.00. Picturehouse Docs: Maiden + Live Q&A With Tracy Edwards (12A) Thu 6.00.

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): The Kid Who Would Be King (PG) Fri & Mon-Thu 5.00; Sat & Sun 6.30. Instant Family (12A) 7.00. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Fri & Mon-Thu 4.30; Sat & Sun 1.00, 3.45. How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 1.45, 4.20. Green Book (12A) Fri & Mon-Thu 7.45.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): IMAX 3D: Alita: Battle Angel (12A) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.00, 2.50, 5.40, 8.30; Sat 4.50, 7.40. Cold Pursuit (15) Fri, Tue, Wed & Thu 12.00, 2.40, 5.30, 8.10; Sat & Sun 2.40, 5.30, 8.10; Mon 12.00, 2.40, 5.30, 8.50. Fighting With My Family (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.30, 3.10, 4.50, 5.50, 7.30, 8.40; Sat 12.40, 3.20, 6.00, 8.40; Sun 12.40, 3.20, 4.50, 6.00, 7.30, 8.40. Glass (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.50. Green Book (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.40, 7.40; Sat 8.15; Sun 7.40. How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.40, 6.10; Sat & Sat 10.20, 12.50, 3.20, 5.50. Instant Family (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.10, 5.00, 7.50; Sat & Sun 11.20, 2.10, 5.00, 7.50. Polish: Kobiety Mafii 2 (18) Fri, Sat & Sun 8.00. On The Basis Of Sex (12A) Fri & Tue 12.50, 8.50; Sat & Sun 8.50; Mon 12.50, 8.10; Wed & Thu 12.50, 8.00. The Aftermath (15) Fri-Thu 12.00, 2.40, 5.20, 8.20. The Kid Who Would Be King (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 4.40; Sat 11.10, 2.00; Sun 11.10, 2.00, 4.50. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Fri, Tue, Wed & Thu 1.20, 3.50, 6.20; Sat 10.20, 11.40, 12.50, 2.20, 3.20, 5.10; Sun 11.50, 1.20, 2.20, 3.50, 6.20; Mon 3.50, 6.20. What They Had (15) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.50, 3.20, 5.50, 8.15; Sat 12.50, 3.20, 5.50. Alien: 40th Anniversary Re-Issue (15) Sat & Tue 8.00. IMAX Film Fest 2019: Bohemian Rhapsody (12A) Sat 3.40. IMAX Film Fest 2019: Deadpool 2 (15) Sat 6.40. IMAX Film Fest 2019: Mission: Impossible – Fallout (12A) Sat 9.20. IMAX Film Fest 2019: IMAX 3D: Ready Player One (12A) Sat 12.40. IMAX Film Fest 2019: IMAX 3D: Spider-Man: Into The Spider-V (PG) Sat 10.00. Movies For Juniors: Disney Princess Season: Mulan (U) Sat & Sun 10.30. Movies For Juniors: Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat & Sun 10.00. Mary Poppins Returns (U) Sat & Sun 11.50. Metropolitan Opera 2019: La Fille Du Regiment (12A) Sat 5.55. Autism Friendly Screening: The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sun 11.00. A Private War (15) Mon 1.10; Wed & Thu 8.50. Unlimited Screening: What Men Want (15) Mon 8.00.

New Park (01243 786650): All Is True (12A) Fri 1.00; Sat 3.30; Sun 12.15, 6.00; Mon 6.30, 8.45; Tue 3.00; Wed 3.45; Thu 3.45, 8.45. Bergman: A Year In The Life (15) Fri 3.15; Tue 8.45. Green Book (12A) Fri 6.00; Sat & Sun 8.15; Mon 1.15; Tue 12.15; Wed 8.15; Thu 1.00, 6.00. The Front Runner (15) Fri 8.45; Sat 5.45; Mon 4.00; Wed 1.15. RBG (PG) Sat 1.15; Wed 6.00. Metropolitan Opera: La Fille Du Regiment (12A) Sun 2.30. Testimony (15) Tue 5.30.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): A Star Is Born (15) Fri 2.00, 8.00. The Children Act (12A) Thu 8.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): IMAX 3D: Alita: Battle Angel (12A) Fri & Mon 11.30, 2.20, 5.10, 8.10, 11.00; Sun, Tue, Wed & Thu 11.30, 2.20, 5.10, 8.10. 4DX 3D: Alita: Battle Angel (12A) Fri-Thu 6.10. Alita: Battle Angel (12A) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 1.30, 7.10; Sat 4.10, 8.40. 4DX 2D: Cold Pursuit (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.20, 3.20, 9.00; Sat & Sun 9.00. Cold Pursuit (15) Fri, Sat & Mon 11.20, 2.10, 5.00, 7.50, 11.10; Sun, Tue, Wed & Thu 11.20, 2.10, 5.00, 7.50. Escape Room (15) Fri 10.30. Fighting With My Family (12A) Fri & Sat 11.20, 12.30, 2.00, 3.10, 4.40, 5.50, 7.20, 8.30, 10.00; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.20, 12.30, 2.00, 3.10, 4.40, 5.50, 7.20, 8.30. Glass (15) Fri & Sat 10.40. Green Book (12A) Fri 11.30, 2.30, 8.40, 10.20; Sat 7.00, 10.00; Sun 8.15; Mon, Tue, Wed & Thu 11.30, 2.30, 8.15. Happy Death Day 2U (15) Fri 2.40, 10.10; Sat 10.50; Mon & Tue 2.40; Wed & Thu 2.40, 9.10. How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Fri 10.40, 1.10, 3.40, 5.00, 6.10; Sat 10.10, 10.40, 11.50, 1.10, 2.30, 3.40, 5.00, 6.10; Sun 10.10, 11.50, 1.40, 2.30, 4.10, 5.00, 6.40; Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 1.40, 4.10, 5.00, 6.40. 4DX 3D: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 12.50. Instant Family (12A) Fri, Mon, Tue & Wed 10.40, 12.10, 3.00, 4.20, 5.50, 7.30, 8.40; Sat 10.40, 12.10, 3.00, 5.50, 7.30, 8.40; Sun 10.40, 12.10, 3.00, 4.20, 5.50, 7.30, 8.40; Thu 12.10, 3.00, 4.20, 5.50, 7.30, 8.40. Cinebabies: Instant Family (12A) Thu 10.40.

Polish: Kobiety Mafii 2 (18) Fri, Sat & Sun 8.00. On The Basis Of Sex (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.10, 2.00, 4.50, 7.40; Sat 2.50, 8.50; Sun 2.00, 4.50, 7.40. Japanese: Ring – 4K Restoration (15) Fri 8.00, 10.20.

The Aftermath (15) Fri-Thu 12.30, 3.00, 5.40, 8.20. The Hole In The Ground (15) Fri & Sat 9.20, 11.00; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 9.20. The Kid Who Would Be King (PG) Fri & Sat 11.40, 2.30, 5.15; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.40, 2.30, 5.20. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.10, 1.50, 4.20, 5.30, 6.50; Sat & Sun 11.10, 12.00, 12.50, 1.50, 2.40, 4.20, 5.30, 6.50. 4DX 3D: The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sat & Sun 10.10, 3.30. Total Dhamaal (PG) Fri 11.40; Sun 9.10; Mon & Tue 11.40, 9.10; Wed & Thu 11.40, 8.00. What They Had (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 10.40, 1.10, 3.40, 6.20, 8.50; Sat & Sun 3.40, 6.20, 8.50. A Dog’s Way Home (PG) Sat & Sun 10.10. Alien: 40th Anniversary Re-Issue (15) Sat 8.00, 10.20; Tue 8.00. Bite Sized Northern Ballets: Elves And The Shoemaker (U) Sat 2.00. IMAX Film Fest 2019: Bohemian Rhapsody (12A) Sat 3.40. IMAX Film Fest 2019: Deadpool 2 (15) Sat 6.40. IMAX Film Fest 2019: Mission: Impossible – Fallout (12A) Sat 9.20. IMAX Film Fest 2019: IMAX 3D: Ready Player One (12A) Sat 12.40. IMAX Film Fest 2019: IMAX 3D: Spider-Man: Into The Spider-V (PG) Sat 10.00. Movies For Juniors: Disney Princess Season: Mulan (U) Sat & Sun 10.00. Movies For Juniors: Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat & Sun 10.00. Mary Poppins Returns (U) Sat 11.50; Sun 11.00. Metropolitan Opera 2019: La Fille Du Regiment (12A) Sat 5.55. Autism Friendly Screening: The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sun 11.00. Unlimited Screening: What Men Want (15) Mon 8.00. 4DX 3D: Captain Marvel (12A) Thu 12.05 (midnight). IMAX 3D: Captain Marvel (12A) Thu 12.05 (midnight). Captain Marvel (12A) Thu 12.05 (midnight).

The Hawth (01293 553636): Oscar Wilde Season: Lady Windermere’s Fan (12A) Wed 7.00.

EASTBOURNE

Cineworld (0871 200 2000): Alita: Battle Angel (12A) Fri-Thu 8.10. Cold Pursuit (15) Fri, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 5.20, 8.40; Sat 8.50. Fighting With My Family (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.00, 5.40, 8.20; Sat & Sun 12.30, 3.00, 5.40, 8.20. Green Book (12A) Fri, Tue & Thu 2.30, 7.40; Sat & Sun 7.40; Mon 2.30; Wed 2.20, 7.40. How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 5.10; Sat & Sun 10.00, 12.10, 2.40, 5.10. Instant Family (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.50, 4.40, 7.30; Sat & Sun 11.00, 1.50, 4.40, 7.30. On The Basis Of Sex (12A) Fri, Mon, Tue & Thu 2.20. The Aftermath (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.10, 5.50, 8.30; Sat & Sun 12.40, 3.10, 5.50, 8.30. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.40, 6.10; Sat 10.20, 12.50, 3.20, 5.30; Sun 1.10, 3.40, 6.10. Movies For Juniors: Disney Princess Season: Mulan (U) Sat & Sun 10.00. Metropolitan Opera 2019: La Fille Du Regiment (12A) Sat 5.55. Movies For Juniors: Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat & Sun 10.00. The Kid Who Would Be King (PG) Sat & Sun 11.40, 2.30. Autism Friendly Screening: The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sun 11.00. Unlimited Screening: What Men Want (15) Mon 8.00. Glass (15) Wed 2.10. Captain Marvel (12A) Thu 12.05 (midnight).

Curzon (01323 731441): Green Book (12A) 2.00 (not Sat, Sun & Wed); 8.00 (not Wed). The Aftermath (15) 2.10, 5.10, 8.10. Fighting With My Family (12A) 2.05, 5.05, 8.05. Can You Ever Forgive Me? (15) 5.00 (not Wed). The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sat & Sun 2.00. An Impossible Love (Un Amour Impossible) (15) Wed 2.00, 5.00, 7.45.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Silver Screen: Christopher Robin (PG) Wed 10.10.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): All Is True (12A) Fri, Sun, Mon & Tue 7.45; Sun 2.15; Wed & Thu 2.15, 7.45. Kids 4 A Quid: Ralph Breaks The Internet (PG) Sat 11.00.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (Next film March 8.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): If Beale Street Could Talk (15) Fri, Sun, Mon & Wed 1.45, 4.45, 7.45; Sat 12.45, 3.20; Tue & Thu 4.45, 7.45. Boy Erased (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 2.15, 5.15, 8.15; Tue & Thu 5.15, 8.15. Family Film Fun Screening: The Boss Baby (U) Sat 10.30. Metropolitan Opera Live: La Fille Du Regiment (Gaetano Donizetti) (12A) Sat 5.55.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): (Next film March 8.)

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Can You Ever Forgive Me? (15) Fri 3.00, 5.45; Sat 3.30; Sun 5.45; Mon 3.00; Tue 5.30; Wed 3.15, 8.15; Thu 3.45, 8.45; Parent & Baby Screening: Tue 12.00. The Aftermath (15) Fri, Sun, Mon, Wed & Thu 3.30, 6.00, 8.30; Sat 3.15, 6.00, 8.15; Tue 3.15, 5.45, 8.00. Capernaum (15) Fri, Sun, Mon & Thu 3.15, 8.15; Sat 3.30, 5.45; Tue & Wed 3.00, 8.15. Foxtrot (15) Fri & Sat 8.30; Sun 8.45; Mon, Tue & Wed 5.45; Thu 6.00. Old Boys (12A) Fri, Sat & Sun 6.15; Mon 6.00. The Kid Who Would Be King PG) Sat & Sun 11.00; Relaxed: Sat 11.15; Autism Friendly: Sun 11.15. The Shining (15) Sat 8.30. All My Life’s Buried Here: The Story Of George Butterworth (12A) Sun 2.00. My Friend A (18) Mon 8.15. Dementia Friendly Screening: Brigadoon (U) Tue 2.00. Bring Me The Head Of Alfredo Garcia (18) Tue 8.15. The Ponds (PG) Wed 5.45. The Secret Life Of Walter Mitty (U) Thu 11.00. Maiden (12A) Thu 6.15.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): All Is True (12A) Fri & Tue 3.45, 6.05; Sun 5.30; Mon & Wed 3.45, 8.30; Thu 4.00, 6.05. Instant Family (12A) Fri & Tue 8.15; Sun 3.00; Mon & Wed 6.05; Thu 1.35, 8.15. How To Train Your Dragon; The Hidden World (PG) Sun 10.30. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sun 12.40. Bohemian Rhapsody (12A) Thu 11.00.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Next film March 16.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): The Rider (15) Fri 7.30.

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): The Aftermath (15) Fri, Mon & Wed 2.10, 6.10, 8.35; Sat, Sun & Tu 6.10, 8.35; Thu 2.10, 6.10, 8.40; Parent & Baby Screening: Thu 11.30. On The Basis Of Sex (12A) Fri & Wed 2.20, 6.00; Sat, Sun & Tue 6.00; Mon & Thu 2.00, 5.50. The Favourite (15) Fri, Tue & Wed 2.00, 8.30; Sat & Thu 8.30; Mon 5.30; Parent & Baby Screening: Thu 11.15. Green Book (12A) Fri & Sun 8.20; Sat 3.20; Mon & Tue 2.20, 8.25; Wed & Thu 8.25; Parent & Baby Screening: Thu 11.00. Bohemian Rhapsody (12A) Fri 5.30; Sat 1.05; Sun 3.00. How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat 10.45, 12.55, 3.10; Sun 11.00, 1.20, 3.40. The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sat 10.35, 1.00, 3.50; Sun 11.10, 1.30, 3.50. Vice (15) Sun 5.50; Tue & Wed 5.45; Thu 2.20. Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sun 12.30; Saturday Morning Movie: Spider-Man: Into The Spider-Verse (PG) Sat 10.30. Maiden + Live Satellite Q&A With Tracy Edwards (12A) Thu 6.00. Metropolitan Opera: La Fille Du Regiment (12A) Sat 5.55; Tue 1.45.

WORTHING

Dome (01903 823112): How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 10.00. Parent & Baby Screening: Fighting With My Family (12A) Mon 12.00.

Connaught (01903 206206): The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sat & Sun 10.00. Bohemian Rhapsody (12A) Fri 3.00; Sat 12.30; Sun 3.20; Mon 5.40. Green Book (12A) Fri 12.15; Sun & Mon 12.30; Tue & Thu 3.00; Wed 5.30. The Favourite (15) Sat 3.15; Wed 12.15. Fighting With My Family (12A) Fri 3.15, 6.00, 8.15; Sat 12.45, 5.50, 8.40; Sun 3.15, 6.10, 8.15; Mon 1.25, 3.50, 6.15; Tue & Thu 12.30, 3.15, 8.15; Wed 12.45, 3.00, 5.45. The Aftermath (15) Fri, Sun, Tue & Thu 12.45, 5.45; Sat 3.20, 8.15; Mon 8.40; Wed 3.15, 8.15. Alien (15) Fri 8.30; Tue 5.45. Saturday Morning Pictures: Bumblebee (PG) Sat 10.15. Kobiety Mafii 2 (18) Sat 5.45; Mon 8.30. Autism-friendly: The Lego Movie 2: The Second Part (U) Sun 10.15. Free Solo (12A) Sun 8.35; Mon 3.15. Silver Screen: The Aftermath (15) Mon 11.00. Worthing Film Club: Shoplifters (15) Tue 8.15.

